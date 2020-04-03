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В день рождения Анастасии Заворотнюк ее семья обратилась к поклонникам

, 18:04 [ «Аргументы Недели» ]

В день рождения Анастасии Заворотнюк ее семья обратилась к поклонникам
Анастасия Заворотнюк, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сегодня актрисе Анастасии Заворотнюк исполнилось 49 лет. В день рождения артистки ее родные обратились к поклонникам звезды в социальной сети и признались, что пережили "темные и безвыходные моменты".

В настоящий момент актриса борется с тяжелым заболеванием. Ее поддерживает семья, которая ведет в Instagram аккаунт "Поддержка Анастасии Заворотнюк". Именно на этой страничке сегодня появилась публикация, в которой родственники Анастасии поблагодарили всех, кто молится за нее.

В посте подчеркивается, что минувший год был непростым для артистки и для ее родных. В день рождения близкие Заворотнюк пожелали ей только здоровья. Они также выразили благодарность врачам и всему медперсоналу, которые помогали и продолжают помогать актрисе. Кроме того, в публикации отмечается, что сегодня важный день для супруга Анастасии Петра, который каждый день помогает ей бороться с недугом и поддерживает ее. Подчеркивается, что сила любви позволила семье перенести самые страшные моменты.

 

 
 
 
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Публикация от Поддержка Анастасии Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk)2 Апр 2020 в 8:50 PDT

ЕТ

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