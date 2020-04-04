Певица Pink рассказала, что была заражена новым коронавирусом

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4 апреля 2020, 08:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: соцсети

Американская певица Pink сообщила, что она сама и ее 3-летний сын были заражены коронавирусом.

На протяжении двух недель семья звезды находилась дома и соблюдала инструкции врачей. После того, как певица и ее сын сделали повторный тест, выяснилось, что они выздоровели.

Pink приняла решение пожертвовать миллион долларов: фонд больницы при Темпльском университете в Филадельфии и кризисный фонд мэра Лос-Анджелеса получат по 500 тысяч долларов. Так певица решила поддержать медиков.

Ранее сообщалось, что в США число жертв коронавируса превысило 7 тысяч.