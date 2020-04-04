Певица Pink рассказала, что была заражена новым коронавирусом

Американская певица Pink сообщила, что она сама и ее 3-летний сын были заражены коронавирусом.
На протяжении двух недель семья звезды находилась дома и соблюдала инструкции врачей. После того, как певица и ее сын сделали повторный тест, выяснилось, что они выздоровели.
Pink приняла решение пожертвовать миллион долларов: фонд больницы при Темпльском университете в Филадельфии и кризисный фонд мэра Лос-Анджелеса получат по 500 тысяч долларов. Так певица решила поддержать медиков.
Ранее сообщалось, что в США число жертв коронавируса превысило 7 тысяч.