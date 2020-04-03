Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Исполнительница одной из ролей в сериале «Счастливы вместе» заразилась коронавирусом

, 17:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Московский комсомолец

Исполнительница одной из ролей в сериале «Счастливы вместе» заразилась коронавирусом
актриса Янина Бугрова, Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Российская актриса, исполнительница одной из ролей в сериале "Счастливы вместе" Янина Бугрова заразилась коронавирусом. В настоящий момент женщина, по словам ее матери, соблюдает режим самоизоляции.
 
Ранее сообщалось, что Бугрова заболела коронавирусом после возвращения из Франции. Как сообщила родственница актрисы изданию "Московский комсомолец", Янина в настоящий момент не выходит из дома, этот факт могут подтвердить соседи.
 
Подчеркивается, что актриса чувствует себя "сносно", однако жалуется на боль в горле.
 
Напомним, Янина Бугрова сыграла запоминающуюся роль хозяйки обувного магазина в сериале "Счастливы вместе". Также она снималась в сериале "Рыжие".
ЕТ

Политика

Глава дипломатии ЕС высказался за ослабление всех санкций на фоне пандемии

Глава дипломатии ЕС высказался за ослабление всех санкций на фоне пандемии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель завил, что поддерживает инициативу генсека ООН об ослаблении санкций, наложенных на государства, на период пандемии коронавируса.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью