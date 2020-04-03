Исполнительница одной из ролей в сериале «Счастливы вместе» заразилась коронавирусом

Российская актриса, исполнительница одной из ролей в сериале "Счастливы вместе" Янина Бугрова заразилась коронавирусом. В настоящий момент женщина, по словам ее матери, соблюдает режим самоизоляции .

Ранее сообщалось, что Бугрова заболела коронавирусом после возвращения из Франции. Как сообщила родственница актрисы изданию "Московский комсомолец", Янина в настоящий момент не выходит из дома, этот факт могут подтвердить соседи.

Подчеркивается, что актриса чувствует себя "сносно", однако жалуется на боль в горле.

Напомним, Янина Бугрова сыграла запоминающуюся роль хозяйки обувного магазина в сериале "Счастливы вместе". Также она снималась в сериале "Рыжие".