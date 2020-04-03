Лев Лещенко передал видеопривет из своей палаты в Коммунарке

Народный артист РСФСР Лев Лещенко, проходящий сейчас лечение от коронавирусной инфекции Covid-19 в Коммунарке, записал для поклонников видеопривет из больничной палаты.
«Берегите себя, свой дом, своих близких, и, конечно, свое здоровье!», - пожелал артист своим поклонникам.
Коронавирусная инфекция Covid-19 была диагностирована у Льва Лещенко после возвращения из США, где он был на гастролях. Вместо того, чтобы самоизолироваться на две недели, артист посещал различные светские мероприятия и ток-шоу. Адвокат Янис Юкша высказался, что Льва Валерьяновича следует привлечь к административной ответственности за это нарушение.
«Берегите свой дом, своих родных и, конечно, свое здоровье»: Лев Лещенко в палате клиники в Коммунарке поет «Надежду» и благодарит всех за поддержку pic.twitter.com/TSHD5QhGLl— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 2, 2020