Лев Лещенко передал видеопривет из своей палаты в Коммунарке

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3 апреля 2020, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]

Народный артист РСФСР Лев Лещенко. Фото: Анатолий Ломохов/Global Look Press

Народный артист РСФСР Лев Лещенко, проходящий сейчас лечение от коронавирусной инфекции Covid-19 в Коммунарке, записал для поклонников видеопривет из больничной палаты.

«Берегите себя, свой дом, своих близких, и, конечно, свое здоровье!», - пожелал артист своим поклонникам.

Коронавирусная инфекция Covid-19 была диагностирована у Льва Лещенко после возвращения из США, где он был на гастролях. Вместо того, чтобы самоизолироваться на две недели, артист посещал различные светские мероприятия и ток-шоу. Адвокат Янис Юкша высказался, что Льва Валерьяновича следует привлечь к административной ответственности за это нарушение.