Лиза Пескова поделилась, чем занимается на карантине

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2 апреля 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Лиза Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, студентка, поделилась, чем занимается на карантине. 22-летняя девушка уже ощутила пользу карантина на себе и не понимает жалующихся на «скуку взаперти» ровесников.

Лиза несколько лет училась за границей, жила без родителей и вполне может жить самостоятельно. И теперь считает, что она человек домашний. По признанию дочери Пескова, она не любит посиделки в кафе, редко ходит в кино, театры или музеи.

Почти не гуляет по городу. Привыкла общаться с друзьями по фейстайму, так как они живут по разным странам. Поэтому в ее жизни сейчас почти ничего не изменилось. Даже учиться и работать она может дистанционно. «...за 2 недели самоизоляции прочитала больше, чем за предыдущие пару месяцев. Чтение льётся рекой. Стала больше писать», - поделилась дочь Пескова и добавила, что пересмотрела почти все запланированные фильмы.

«В общем, все, чем я и так занималась просто умножилось на два»,- оценила девушка полезное время карантин.