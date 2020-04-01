Кушанашвили вспомнил, как Пугачева пообещала «стереть его в порошок»

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1 апреля 2020, 14:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Отар Кушанашвили, Anatoly Lomohov/Russian Look

Телеведущий Отар Кушанашвили вспомнил свой опрометчивый поступок, который обернулся судом с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой. Мужчина заявил, что публично оскорбил артистку.

Кушанашвили отметил, что, "находясь в непотребном состоянии обозвал ее (Пугачеву) нехорошими словами". Телеведущий признался, что не контролировал себя и просто потерял человеческий облик.

В программе "Судьба человека" журналист напомнил, что ему пришлось ответить за свои слова. После случившегося Отар Кушанашвили и Алла Пугачева случайно встретились на презентации, где примадонна якобы пообещала "стереть в порошок" обидчика.

Кушанашвили вспомнил, что певица подала на него суд и в рамках процесса назвала его талантливым журналистом, которому однако необходимо преподать урок, как уважать других людей. "Если он не извинится, то потеряет вес и значимость", – заявила тогда Пугачева. Кушанашвили принес свои извинения прямо в зале суда.