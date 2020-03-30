В сети обсуждают фото Пугачевой и Галкина с подросшими Лизой и Гарри

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30 марта 2020, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]

М. Галкин и А. Пугачева, фото: соцсети

Максим Галкин растрогал поклонников своего семейства, выложив в Инстаграм фото с женой Аллой Пугачевой и их детьми-двойняшками Лизой и Гарри. Судя по фото, звездное семейство гуляет около своего дворца в подмосковной деревне Грязи.

«Всем желаем здоровья и бодрого духа!» - пожелал Галкин. Подписчики обратили внимание на модный наряд Аллы Борисовны. Пугачева на прогулке запечатлена в модной кепке и светлом пальто-оверсайз. Гарри подрос, стал выше Лизочки.

«Вам Алла и Максим, только огромного здоровья и пусть Ваши прекрасные детишки растут умными и будут счастливы! Замечательно смотритесь все вместе. Я Вас очень уважаю за все, что Вы делаете вместе!» - написали верные поклонники.

«Аллочка-красавица», «Алла Борисовна с каждым годом молодеет только», «Красивые, Алла Борисовна вообще сияет рядом с тобой», «Как же молодо выглядит Примадонна! Не больше 35 лет дать можно», — написали в комментариях комплименты 70-летей Примадонне.