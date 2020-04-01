Рианна и Jay-Z направили 2 млн долларов на борьбу с COVID-19

Благотворительные фонды певицы Рианны и рэпера Jay-Z объединились и направили 2 млн долларов на борьбу с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщает фонд артистки Clara Lionel Foundation.

Подчеркивается, что денежные средства, в частности, будут направлены на обеспечение и поддержание чистоты детских учреждений и защиту всего персонала, предоставление учебных материалов несовершеннолетним, которые обучаются в приютах, а также на покупку продуктов детям медработников и сотрудников скорой помощи. Также Рианна и Jay-Z окажут материальную и юридическую помощь мигрантам и людям без документов.

Вышеуказанная мера является дополнением к ранее выделенному фондом гранту в размере 5 млн долларов, направленному на поддержку американцев, которые находятся в группе риска, а также самых уязвимых групп населения стран Карибского бассейна и Африки.