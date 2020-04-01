Директор Лещенко рассказал о здоровье артиста

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1 апреля 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Фото: соцсети

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель сообщил о том, как чувствует себя певец. Ранее артиста вместе с его супругой госпитализировали в больницу в Коммунарке.

Врачи диагностировали у Лещенко обширную пневмонию на фоне коронавируса. Исполнителя даже переводили в реанимацию, но позже его состояние улучшилось, и артиста вернули в обычную палату.

«У Льва Валерьяновича обширная пневмония, ему то лучше, то хуже. Постоянно берут анализы... Активно лечится. Но врачи не могут пока понять природу его пневмонии, откуда она появилась. Может быть, давно протекала в слабой форме, а сейчас активизировалась. Состояние на данный момент стабильное, разговаривал с ним сегодня», - рассказал Гайдель.