Жванецкий в День смеха обратился к россиянам

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1 апреля 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий в честь Дня смеха обратился к согражданам и призвал не расстраиваться из-за пустяков и сохранять хорошее настроение даже в сложившейся ситуации с коронавирусом.

«Самое главное - не расстраиваться по пустякам. Если же, конечно, вас лично касается какое-нибудь известие, не дай бог, какое-то несчастье, то это одно... И будьте всегда в хорошем настроении, потому что плохого пока лично с нами ничего нет, и берегите себя», - сказал Жванецкий.

Также сатирик представил собственный монолог «Радио», в котором поднял тему распространения недостоверной информации.