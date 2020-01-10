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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

"Добивали ногами", полиция задержала двух студентов МГИМО, избивших сына Михаила Жванецкого

, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]

Ровно сутки московская полиция искала парней, отправивших в больницу сына Михаила Жванецкого. Дмитрий и его друг Филипп Гинзбург заступились за девушку возле одного из ресторанов Москвы и были серьезно избиты.

Сына Михаила Жванецкого доставили в больницу, его избили возле одного из ресторанов в Москве

Сына Михаила Жванецкого доставили в больницу, его избили возле одного из ресторанов в Москве

В неравном бою Жванецкому покалечили ногу, у друга — гематомы головы и перелом носа. Кроме того, после драки «победители» забрали 3000 рублей и часы. "Нас с другом попытались ограбить, сначала мы вступились за девушку, потом на нас напали", - рассказал Дмитрий. На видео с камер наблюдения, которое есть в распоряжении следствия, заметно, что уже лежащих на асфальте борцов за девичью честь добивали новгами.

Сегодня обидчиков сына сатирика задержали. Ими оказались два студента МГИМО из Казахстана - Асылбек Хисами и Алишер Кабылов. Своей вины парни не отрицают, сообщает канал «Mash».

БИ

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