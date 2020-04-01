Сябитова прокомментировала идею не женить и не разводить россиян во время карантина

Сябитова уверена, что принимаемые сейчас меры положительно скажутся на дальнейшем состоянии института семьи в России. «Думаю, кривую разводов мы обязательно понизим», - считает телеведущая.
Она отметила, что перенос свадьбы на более поздний срок позволит влюбленным проверить свои отношения. По ее словам, прошедшие вместе карантин молодожены в последствии смогут создать действительно крепкую семью, передаёт Радио Sputnik.
Поддержала Сябитова и отсрочку бракоразводных процессов. «Сейчас хорошее время, чтобы понять, что не так, разобраться в этом вопросе. Подумать, зачем разводиться, не на эмоциях ли это. Разводиться нужно в единственном случае – когда страдают физически и эмоционально дети. Все остальное можно преодолеть, на то это и семья», - заявила она.