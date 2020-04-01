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Сябитова прокомментировала идею не женить и не разводить россиян во время карантина

, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

Сябитова прокомментировала идею не женить и не разводить россиян во время карантина
Фото: соцсети

Сябитова уверена, что принимаемые сейчас меры положительно скажутся на дальнейшем состоянии института семьи в России. «Думаю, кривую разводов мы обязательно понизим», - считает телеведущая.

Она отметила, что перенос свадьбы на более поздний срок позволит влюбленным проверить свои отношения. По ее словам, прошедшие вместе карантин молодожены в последствии смогут создать действительно крепкую семью, передаёт Радио Sputnik.

Поддержала Сябитова и отсрочку бракоразводных процессов. «Сейчас хорошее время, чтобы понять, что не так, разобраться в этом вопросе. Подумать, зачем разводиться, не на эмоциях ли это. Разводиться нужно в единственном случае – когда страдают физически и эмоционально дети. Все остальное можно преодолеть, на то это и семья», - заявила она.

АБ

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