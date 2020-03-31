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Адвокат: приостановка заключения и расторжения браков – избыточная мера

, 16:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Адвокат: приостановка заключения и расторжения браков – избыточная мера
Фото: pixabay.com

Как сообщает РИА Новости, из-за пандемии коронавируса Министерство юстиции Российской Федерации предложило приостановить заключение и расторжение браков, и соответствующее сообщение уже направлено главам регионов.

Однако адвокат Людмила Айвар заявила, что полностью приостанавливать заключение и расторжение браков - мера чрезмерная, потому что данную процедуру можно перевести в онлайн-режим.

"Я думаю, что данная мера чрезмерная, вполне возможно сделать это онлайн. Через тот же портал госуслуг можно было бы подать заявление о вступлении в брак или же о его расторжении", - пояснила адвокат.

Также она добавила, что тем, кто уже оплатил свадебный банкет, кафе и рестораны обязаны вернуть денежные средства.

АГ

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