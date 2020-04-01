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Татьяна Лазарева оказалась на операционном столе в Испании

, 08:53 [ «Аргументы Недели» ]

Татьяна Лазарева оказалась на операционном столе в Испании
Фото: соцсети

Российская телеведущая Татьяна Лазарева призналась поклонником, что ее госпитализировали в Испании. У артистки резко испортилось самочувствие. «Стали неметь руки … отключалось сознание, начало тошнить», - поделилась она.

Ранее Лазарева признавалась, что у нее диагностировали язвенный колит. В настоящее время артистка находится в Испании. Она рассказала, что вызвала врачей после приступа резкой боли в животе, но медики приехали лишь через 40 минут.

«Доктор сказал, что везти меня пока никуда не может, но поставит два укола — обезболивающий и расслабляющий, после чего уехал, сказав, что если не станет легче через 10-15 минут, то нужно вызвать его снова… Легче не стало…», - рассказала телеведущая.

53-летняя Лазарева сообщила поклонникам, что ее доставили в чистую от коронавируса палату и готовят к операции.

АБ

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