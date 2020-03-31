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Полина Гагарина показала, как они с дочкой убирают снег на карантине

, 21:31 [ «Аргументы Недели» ]

Полина Гагарина показала, как они с дочкой убирают снег на карантине
Фото из соцсетей, Instagram gagara1987

Полина Гагарина, как и многие звезды российской эстрады, сейчас проводит время с семьей на карантине. Сегодня артистка опубликовала снимок с младшей дочкой.

В кадре Гагарина и ее малышка убирают снег, который выпал 31 марта, почти в середине весны.

«А вы говорите, чем заняться. А какое кардио, а для рук рельеф», - написала Полина.

К слову, лицо дочери исполнительница так и не показывает. На фотографии маленькая  Мия стоит спиной. Фолловеры в комментариях пожелали маме и девочке крепкого здоровья, а также нескучного времяпровождения на самоизоляции.

Ранее супруга рэпера Джигана модель Оксана Самойлова написала пост и сообщила о том, что подает на развод.

 

ЕЧ

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