Оксана Самойлова точно подаст на развод с рэпером Джиганом

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31 марта 2020, 19:32 [ «Аргументы Недели» ]

Джиган, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Супруга рэпера Джигана модель Оксана Самойлова написала пост и сообщила о том, что подает на развод. Самойлова разводится с Джиганом после десятилетнего брака и рождения четверых детей. У пары растут три дочери и сын. Давид родился чуть более месяца назад.

«Я не хочу, чтобы мои дети видели весь этот ад. Ариела уже все понимает, и мое сердце разрывается от боли. Лучше пусть будет только мама, чем такое», — написала многодетная мама. После рождения сына в семье рэпера появились слухи об его изменах жене, и якобы он избивал Оксану. В марте Джиган некоторое время находился на лечении в рехабе.

Оксана была всегда уверена в любви супруга. И он просил ее не верить разным слухам. И вот 31 марта Самойлова сообщила о своем решении, которое ей сложно принимать, когда у тебя четверо маленьких детей. «Я подаю на развод. Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему, он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся что любит только меня и никогда не изменял», - написала модель.