Алла Пугачева поздравила «даму с дюн» - Лайму Вайкуле с 66-летием

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31 марта 2020, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Алла Пугачева, ANATOLY LOMOKHOV/ globallookpress.com

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева трогательно поздравила свою давнюю подругу и коллегу по сцене певицу Лайму Вайкуле с днем рождения. Во вторник, 31 марта, знаменитости исполнилось 66 лет.

«У дамы с дюн День Рождения!!!Прекрасная и талантливая живи долго и счастливо», - написала Пугачева под совместной с Вайкуле фотографией.

При этом Алла Пугачева не случайно назвала певицу «дамой с дюн». Известно, что последнее время «звездные подруги» снимают совместные юмористические видеоролики в Интернете, где называют друг друга «дамами с дюн». Кроме того, они набирают большую популярность в Сети.

Ранее телеведущий и юморист Максим Галкин поделился с поклонниками небольшим видеороликом с участием Гарри и Лизы.