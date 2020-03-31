Алла Пугачева поздравила «даму с дюн» - Лайму Вайкуле с 66-летием

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева трогательно поздравила свою давнюю подругу и коллегу по сцене певицу Лайму Вайкуле с днем рождения. Во вторник, 31 марта, знаменитости исполнилось 66 лет.
«У дамы с дюн День Рождения!!!Прекрасная и талантливая живи долго и счастливо», - написала Пугачева под совместной с Вайкуле фотографией.
При этом Алла Пугачева не случайно назвала певицу «дамой с дюн». Известно, что последнее время «звездные подруги» снимают совместные юмористические видеоролики в Интернете, где называют друг друга «дамами с дюн». Кроме того, они набирают большую популярность в Сети.
Ранее телеведущий и юморист Максим Галкин поделился с поклонниками небольшим видеороликом с участием Гарри и Лизы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram