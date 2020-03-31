Жасмин заявила, что уже переболела COVID-19 несколько месяцев назад

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31 марта 2020, 09:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото: соцсети

Певица Жасмин призналась, что переболела коронавирусом COVID-19 еще несколько месяцев назад, но не говорила об этом. Вместе с артисткой заразился ее маленький сын Мирон.

«Я и мой сын Мирон переболели коронавирусом несколько месяцев назад. Я думала, что у нас грипп. Сдавали всяческие анализы, но врачи не могли понять, что с нами. Была очень высокая температура, жуткий кашель. Я лежала десять дней и не вставала», - заявила певица.

Она добавила, что тоже посетила день рождения сестры Игоря Крутого, где лично встретилась с Львом Лещенко. Артистка отметила, что поздоровалась с исполнителем, после чего долго с ним не общалась.