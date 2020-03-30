Волочкова в самоизоляции рассуждает о своей жизни

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30 марта 2020, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Как и многие другие звезды российского шоу-бизнеса, знаменитая балерина Анастасия Волочкова решила уйти в самоизоляцию на фоне эпидемии коронавируса. Карантин у балерины проходит в шикарном особняке в Подмосковье.

В соцсети Волочкова выкладывает фото, как она проводит время, а также делится размышлениями о том, что достойна такой роскоши, вспоминая свою непростую, как она считает, жизнь. Как рассказывает Анастасия, она с детства жила в коммуналке, потом в небольшой двухкомнатной квартире, которую в скором времени "потеряли". Снова коммунальная квартира, скитание по сьемным. "Нас было: мама, папа, бабушка инвалид без нои, кот, собака, попугайчик и хомячок." Анастасия, по ее словам, "трудилась и пахала с 9 лет". А теперь балерина живет "во дворце и достойна того, чтобы жить в таких условиях".

И снова на фото шпагат, теперь на лужайке около костра. На Волочковой при этом только белая куртка поверх футболки и красные унты.