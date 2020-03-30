Оксана Самойлова показала фото с сыном и спросила, на кого похож мальчик

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

30 марта 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram samoylovaoxana

Жена рэпера Джигана сейчас с детьми находится на карантине после возвращения из США. Там 18 февраля женщина родила сына Давида. А недавно Оксана Самойлова порадовала поклонников новой фотографией с малышом.

Самойлова сняла ребенка крупным планом. Мальчик пристально смотрит в камеру, лежа рядом с мамой.

«Когда я была беременная, мне ни разу не удалось представить, как будет выглядеть мой сын. Начинала представлять, а фантазия рисовала Ариелу, Лею или Майю, а потом родился этот милаш. Такой до невозможности сладкий и при этом мальчик», — написала Оксана в Instagram под снимком.

Многодетная мама призналась, что пока не понимает, на кого больше похож Давид и попросила фолловеров помочь ей с этим разобраться. Мнения подписчиков разделились. Одни посчитали – новорожденный копия папа, другие же увидели в нем черты матери.

Ранее российская певица Виктория Макарская озвучила потери от отмены концертов в апреле из-за распространения коронавирусом.