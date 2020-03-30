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Виктория Макарская озвучила потери от отмены апрельских выступлений

, 10:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Виктория Макарская озвучила потери от отмены апрельских выступлений
Виктория и Антон Макарские, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская певица Виктория Макарская озвучила потери от отмены концертов в апреле из-за распространения коронавирусом. Согласно последней информации, артистка и ее муж Антон лишились крупной суммы.

Виктория отметила, что они с супругом никогда не создавали "подушку безопасности", а вкладывали свои средства в проекты. В последнее время артисты все деньги направляли на организацию своих живых концертов. Выступления должны были пройти в апреле, однако недавно их отменили. Только аренда зала обошлась Макарским в полтора миллиона рублей, которые им вернуть не удастся.

Виктория подчеркнула, что они с Антоном не умеют ничего делать, кроме пения, поэтому всерьез раздумывают над тем, не переехать ли им в деревню.

ЕТ

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