Виктория Макарская озвучила потери от отмены апрельских выступлений

Российская певица Виктория Макарская озвучила потери от отмены концертов в апреле из-за распространения коронавирусом. Согласно последней информации, артистка и ее муж Антон лишились крупной суммы.
Виктория отметила, что они с супругом никогда не создавали "подушку безопасности", а вкладывали свои средства в проекты. В последнее время артисты все деньги направляли на организацию своих живых концертов. Выступления должны были пройти в апреле, однако недавно их отменили. Только аренда зала обошлась Макарским в полтора миллиона рублей, которые им вернуть не удастся.
Виктория подчеркнула, что они с Антоном не умеют ничего делать, кроме пения, поэтому всерьез раздумывают над тем, не переехать ли им в деревню.