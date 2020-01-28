Виктория Макарская прокомментировала скандал с мужем Лолиты:

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28 января 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

певица Виктория Макарская, Natalya Loginova/Russian Look

Певица Виктория Макарская прокомментировала скандал с экс-возлюбленным своей коллеги Лолиты. Знаменитая российская артистка охарактеризовала сложившуюся ситуацию емким словом "вляпалась".

Виктория в рамках одного из ток-шоу вела себя весьма активно, осуждала поведение Дмитрия Иванова и делилась своим мнением о его разводе с Лолитой. Макарская отметила, что редакторы программы вырезали то, с чего начался ее конфликт с мужчиной. По ее словам, она якобы предложила Иванову отдать полученные от участия в шоу деньги Лолите и зарабатывать дальше достойно. Певица утверждает, что именно после этого между ней и Дмитрием началась перепалка.

Макарская, однако, признала, что сама виновата в случившемся, поскольку согласилась посетить передачу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктория Макарская (@makarskie)27 Янв 2020 в 3:20 PST