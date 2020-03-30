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Бывшая жена Ивана Краско осталась без средств и хочет вернуться к нему

, 11:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Бывшая жена Ивана Краско осталась без средств и хочет вернуться к нему
Иван Краско, Zamir Usmanov/Russian Look

Актер Иван Краско сообщил, что его бывшая жена Наталья Шевель передала ему письмо, в котором "попросилась" назад. Недавно молодая женщина уехала в Прибалтику, где впоследствии осталась без средств.

Краско уточнил, что Наталья якобы "все осознала" и попросила принять ее назад. Шевель готова быть даже сиделкой при бывшем супруге. Актер задался вопросом, зачем ему сиделка, если он и сам неплохо справляется.

Отмечается, что у Краско, в отличие от Шевель, дела в настоящий момент идут хорошо. Актер продолжает активно работать и очень ждет, когда завершится карантин по коронавирусу, чтобы приступить к работе над новым проектом.

ЕТ

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