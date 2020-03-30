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У Божены Рынски появилась дочь от умершего в прошлом году Малашенко

, 11:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

У Божены Рынски появилась дочь от умершего в прошлом году Малашенко
Фото: соцсети

У российской журналистки Божены Рынски появился ребенок от умершего год назад супруга Игоря Малашенко. Медиамагнат умер в конце февраля прошлого года в Испании.

Рынска поделилась радостной новостью в соцсети. Она рассказала, что теперь у нее есть дочка от покойного супруга. Ребенок родился 5 марта от суррогатной матери. Девочку назвали Евгенией.

«На второй день девушка наша стала копией Игоря, я даже коллаж сделала. Смотрела она сразу очень осмысленно, изучала нас. Сейчас, почти в месяц - последние две фотографии - она смотрит, как абсолютно разумное создание. И также и ведёт себя», - рассказала журналистка.

АБ

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