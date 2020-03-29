Собчак: «Человечество постановило, что жизнь важнее свободы»

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29 марта 2020, 12:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Телеведущая Ксения Собчак не прошла мимо происходящего в стране и прокомментировала ситуацию с коронавирусом. «Сейчас, увы, время истероидов», - заявила светская львица. По ее словам, сейчас настало время тех, кто годами вынашивал панические настроения.

Собчак посоветовала с юмором относиться к происходящему и напомнила, что все люди смертны. Она предположила, что когда человечество справится с коронавирусом, общество быстро вернется к привычному образу жизни.

«Человечество, которое так легко и быстро ответило на важнейший философский вопрос, постановив, что жизнь важнее свободы, просто обязано осмыслить свой выбор и найти ему объяснение. И нести ответственность за этот выбор», - считает Собчак.