«Результат теста отрицательный, диагноз – пневмония. Берегите родителей», Ксения Собчак прокомментровала болезнь матери

Аргументы Недели → Общество 13+

26 марта 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Собчак выдохнула с облегчением, у ее матери Любови Нарусовой страшный диагноз – коронавирус не подтвердился. Экс-кандидат в президенты рассказала, что сейчас Нарусова находится в Коммунарке, врачи прописали пациентке антибиотики и призвала всех беречь своих родителей.

«Результат теста отрицательный. Диагноз - пневмония. Уфффф. Берегите своих родителей! Не выпускайте их никуда! Я вот вела столько бесед, но сложно активному человеку объяснить, что надо одному посидеть дома, и без Платона! Столько обид было эти недели на меня что не видимся», - прокомментировала телеведущая ситуацию.

Чуть ранее в своем telegram-канале она написала, что о том, что мама именно ее попросила вызвать «скорую» и отправить ее в инфекционную больницу. «Моя мама сейчас в Комуннарке. Вчера поднялась температура. Пока диагноз вирусная пневмония. Ждем результатов анализов. Так как я постоянно работаю на тв, езжу по инфекционкам, с мамой мы не контактировали уже 2 недели, она была в санатории под Москвой, приехала и позвонила мне с просьбой вызвать скорую»,-пояснила Ксения.