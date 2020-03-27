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Суд из-за коронавируса повторно отложил развод певицы Лолиты

, 17:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Суд из-за коронавируса повторно отложил развод певицы Лолиты
певица Лолита, Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Басманный суд в пятницу, 27 марта, повторно отложил заседание по иску о разводе между певицей Лолитой Милявской и теннисистом Дмитрием Ивановым. Данное решение было принято в связи с коронавирусом.
 
Согласно последней информации, судебное заседание было решено отложить на 30 апреля.
 
Напомним, в прошлый раз заседание отложили также из-за вспышки коронавирусной инфекции.
 
Отметим, что в октябре супруг певицы Лолиты подал иск о расторжении брака, отметив, что его жена якобы уклоняется от похода в ЗАГС. Адвокат артистки Сергей Жорин в свою очередь уточнил, что это не соответствует действительности. 
ЕТ

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