Знаменитости, недавно контактировавшие с Лещенко, рассказали о своем самочувствии

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26 марта 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В настоящее время Лев Лещенко находится в больнице в Коммунарке в крайне тяжелом состоянии. Врачи подозревают у артиста коронавирус. Известно, что на прошлой неделе он участвовал в телешоу.

Помимо Лещенко в программе были задействованы Лариса Рубальская и Аркадий Укупник. «Съемка проходила 17 марта. Но вчера я уже сделала тест на коронавирус, результат отрицательный. Со мной все в порядке», - сообщила Рубальская.

Укупник признался Радио Sputnik, что тест на коронавирус не делал, но соблюдает карантин и не выходит из дома. Он отметил, что чувствует себя хорошо. «Я не видел официальной информации о подтверждении коронавируса у Лещенко. Но если бы она была, думаю, со всеми, кто с ним контактировал в последнее время, связались бы и попросили принять определенные меры», - сказал Укупник.