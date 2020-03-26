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Лолита откровенно рассказала о зависимости от запрещенных веществ

, 14:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

Лолита откровенно рассказала о зависимости от запрещенных веществ
фото: pixabey

56-летняя певица Лолита Милявская призналась, что в течение года она употребляла запрещенные средства. По словам звезды, из-за этого у нее сейчас "барахлят" сосуды.

Милявская употребляла тяжелые наркотики, когда ей было 40 лет. Певица смогла вовремя избавиться от зависимости, однако до сих пор ощущает последствия допущенной ошибки. 

"Есть только одно, о чем я сожалею, потому что это аукается в моем возрасте в виде сосудов, например. Этот год я запомнила на всю жизнь. Я слезла, потому что поняла, что еще немножко - и я сдохну", - поделилась звезда.

Лолита заявила, что сейчас она ведет здоровый образ жизни. Она сбросила лишний вес, перестала курить сигареты, стала заниматься спортом. После расставания с пятым мужем Дмитрием Ивановым певица чувствует себя счастливой. По словам звезды, ее жизнь началась с нового листа.   

СЕ

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