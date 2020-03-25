Участница дуэта сестер Зайцевых вспомнила гибель сына и призналась, что два года не плакала

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25 марта 2020, 10:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

микрофон, pixabay.com

Певица Татьяна Зайцева из знаменитого дуэта сестер Зайцевых вспомнила гибель своего единственного сына Алексея. Известная артистка призналась, что около двух лет не плакала, думая о своей потере.

Сын Татьяны Зайцевой погиб в 2015 году в московском метрополитене. Сообщалось, что Алексей, который занимался паркуром, сорвался с крыши поезда, упал на рельсы и разбился.

Певица призналась, что после гибели единственного ребенка обратилась к батюшке и показала ему странное пятно на грудной клетке, передает teleprogramma.pro, ссылаясь на фильм-расследование Леонида Закошанского. Она была убеждена, что это след от "укола в душу", анестезии, которая позволила ей пережить трагедию. Священнослужитель тогда смог найти нужные слова и успокоить мать, потерявшую сына. По словам Татьяны, слезы пришли к ней только через пару лет.