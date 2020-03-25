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Участница дуэта сестер Зайцевых вспомнила гибель сына и призналась, что два года не плакала

, 10:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Участница дуэта сестер Зайцевых вспомнила гибель сына и призналась, что два года не плакала
микрофон, pixabay.com

Певица Татьяна Зайцева из знаменитого дуэта сестер Зайцевых вспомнила гибель своего единственного сына Алексея. Известная артистка призналась, что около двух лет не плакала, думая о своей потере.

Сын Татьяны Зайцевой погиб в 2015 году в московском метрополитене. Сообщалось, что Алексей, который занимался паркуром, сорвался с крыши поезда, упал на рельсы и разбился.

Певица призналась, что после гибели единственного ребенка обратилась к батюшке и показала ему странное пятно на грудной клетке, передает teleprogramma.pro, ссылаясь на фильм-расследование Леонида Закошанского. Она была убеждена, что это след от "укола в душу", анестезии, которая позволила ей пережить трагедию. Священнослужитель тогда смог найти нужные слова и успокоить мать, потерявшую сына. По словам Татьяны, слезы пришли к ней только через пару лет.

 

 
 
 
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