Басков поздравил Буйнова с юбилеем и пообещал незабываемый праздник

Николай Басков поздравил своего коллегу, Александра Буйнова, с юбилеем. Басков пообещал устроить другу незабываемый и жаркий день рождения.
Басков в Instagram заверил Буйнова, что они обязательно отметят его праздник шикарной вечеринкой в честь именинника. Артисту уже не терпится повеселиться, звезда мечтает о ярком празднике.
"Я возьму огнетушитель", – в шутку написал Николай.
Певец отметил положительные качества юбиляра, назвав его талантливым исполнителем и человеком-эпохой. Также он пожелал ему здоровья, драйва, безмерной любви, исполнения задуманного и счастья с супругой Еленой. Подписчики Николая Баскова с удовольствием присоединились к поздравлениям.
Ранее Елена Подкаминская рассказала, как назвала сына.
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Дорогой @buinovofficial от всего сердца хочу тебя поздравить с юбилеем! Ты - невероятный артист, человек-эпоха, твои песни стали судьбоносными в жизни многих людей. Ты всегда несёшь радость и позитив, оставаясь необыкновенно тонким музыкантом, большим артистом с неповторимым тембром! Желаю тебе здоровья, вечного драйва, любви безмерной, исполнения всего задуманного! Неуёмная энергия, доброта, гостеприимство, умение дружить, высокий профессионализм - пусть всё присущее тебе будет всегда! Вселенского счастья тебе с твоей прекрасной Музой и потрясающей женой Леночкой!!! Мы ещё обязательно отметим твой юбилей, и погуляем незабываемо и жарко! Я возьму огнетушитель ???? #юбилей #сднемрождения