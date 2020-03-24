Басков поздравил Буйнова с юбилеем и пообещал незабываемый праздник

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24 марта 2020, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram nikolaibaskov

Николай Басков поздравил своего коллегу, Александра Буйнова, с юбилеем. Басков пообещал устроить другу незабываемый и жаркий день рождения.

Басков в Instagram заверил Буйнова, что они обязательно отметят его праздник шикарной вечеринкой в честь именинника. Артисту уже не терпится повеселиться, звезда мечтает о ярком празднике.

"Я возьму огнетушитель", – в шутку написал Николай.

Певец отметил положительные качества юбиляра, назвав его талантливым исполнителем и человеком-эпохой. Также он пожелал ему здоровья, драйва, безмерной любви, исполнения задуманного и счастья с супругой Еленой. Подписчики Николая Баскова с удовольствием присоединились к поздравлениям.

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