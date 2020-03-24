Елена Подкаминская рассказала, как назвала сына

Сыну Елены Подкаминской на днях исполнился месяц. В честь этого события актриса рассекретила имя малыша. Елена с гордостью сообщила, что мальчика назвали Александром.
Подкаминская выложила в Instagram снимок с акушеркой, которая принимала роды у звезды.
«На фото со мной - Елена Левильен , акушер, удивительно светлый человек, встретивший двух моих детей. Лена - человек невероятного профессионализма, тепла и такта. Именно с ее помощью я запомнила свои домашние роды как настоящее счастье», - написала артистка под фотографией.
Также Лена поделилась с подписчиками литературой, которая сформировала ее взгляд на роды, материнство, родительство.
«И вообще, подумалось вот: почему бы мне теперь как матери со стажем периодически не поднимать тему материнства и детства в рамках Инстаграм-страницы?», - поинтересовалась у фолловеров многодетная мама. Поклонники подержали идею кумира.
Ранее телеведущая Ксения Бородина пожаловалась своим поклонникам на то, что страдает от регулярных панических атак.
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Месяц! Ровно месяц Александру. Месяц нашей многодетности и многозадачности ???? На фото со мной - Елена Левильен @levilyen_e_akusher, акушер, удивительно светлый человек, встретивший двух моих детей. Лена - человек невероятного профессионализма, тепла и такта. Именно с ее помощью я запомнила свои домашние роды как настоящее счастье. Во время ожидания первой дочери Полины я прочла немало литературы, которая сформировала мой взгляд на роды, материнство, родительство. В первую очередь, конечно, это Мишель Оден. *** в карусель добавила список основных для меня книг Ожидая Еву, я мечтала и надеялась, что «все сложится благоприятно и наилучшим образом для нас», - как говорит Леночка Левильен, и я смогу родить дома. И, когда это случилось, это настолько в меня «попало», что сомнений, где рожать сына, уже не было. Разговор этот не полемики ради. Я делюсь своим опытом, потому что для меня это жизненно важный путь и значимая тема. И если в ком-то отзовётся что-то из того, во что я верю, и станет это кому-то близким, - буду рада. И вообще, подумалось вот: почему бы мне теперь как матери со стажем периодически не поднимать тему материнства и детства в рамках Инстаграм-страницы?! ????