Елена Подкаминская рассказала, как назвала сына

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24 марта 2020, 19:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram podkaminskaya_official

Сыну Елены Подкаминской на днях исполнился месяц. В честь этого события актриса рассекретила имя малыша. Елена с гордостью сообщила, что мальчика назвали Александром.

Подкаминская выложила в Instagram снимок с акушеркой, которая принимала роды у звезды.

«На фото со мной - Елена Левильен , акушер, удивительно светлый человек, встретивший двух моих детей. Лена - человек невероятного профессионализма, тепла и такта. Именно с ее помощью я запомнила свои домашние роды как настоящее счастье», - написала артистка под фотографией.

Также Лена поделилась с подписчиками литературой, которая сформировала ее взгляд на роды, материнство, родительство.

«И вообще, подумалось вот: почему бы мне теперь как матери со стажем периодически не поднимать тему материнства и детства в рамках Инстаграм-страницы?», - поинтересовалась у фолловеров многодетная мама. Поклонники подержали идею кумира.

Ранее телеведущая Ксения Бородина пожаловалась своим поклонникам на то, что страдает от регулярных панических атак.