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Юлия Ковальчук показала подписчикам домашнее фото в маске

, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Ковальчук показала подписчикам домашнее фото в маске
Фото из соцсетей, Instagram juliakovalchuk

Юлия Ковальчук решила удивить своих поклонников. Певица, не стесняясь, показала в Instagram домашнее фото без макияжа. На снимке Юлия в белом халате, на лице у нее маска. Волосы артистки убраны назад.

«Пришло время, по-настоящему, вас напугать», - написала звезда под фотографией.  

Также Ковальчук поинтересовалась у фолловеров, хотят ли они  получить от нее бьюти-эфиры или советы. Подписчики с радостью поддержали идею кумира.

Ранее Любовь Успенская рассказала о том, что потеряла сознание и получила ушибы.

 

ЕЧ

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