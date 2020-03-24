Юлия Ковальчук показала подписчикам домашнее фото в маске

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

24 марта 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram juliakovalchuk

Юлия Ковальчук решила удивить своих поклонников. Певица, не стесняясь, показала в Instagram домашнее фото без макияжа. На снимке Юлия в белом халате, на лице у нее маска. Волосы артистки убраны назад.

«Пришло время, по-настоящему, вас напугать», - написала звезда под фотографией.

Также Ковальчук поинтересовалась у фолловеров, хотят ли они получить от нее бьюти-эфиры или советы. Подписчики с радостью поддержали идею кумира.

Ранее Любовь Успенская рассказала о том, что потеряла сознание и получила ушибы.