Как сёстры: российские звёзды похожи на голливудских

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24 марта 2020, 11:34 [ «Аргументы Недели», Вероника Мечкивская ]

Похожи как родные, фото: соцсети

Многие артисты не любят, когда их начинают сравнивать с кем-то из их коллег, но им льстит, если их ставят в сравнение с зарубежными знаменитостями. При этом обращают внимание не на актерскую игру, а на внешность, в первую очередь.

Екатерина Вилкова и Аманда Сейфрид

Актрисы почти ровесницы: Екатерина старше Аманды всего на год. Поводом для сравнения, в первую очередь, служат большие голубые глаза обеих актрис, также цвет волос и правильные черты лица.

Александра Попова и Оливия Уайлд

Солистка группы «Фабрика» Александра Попова имеет не только прекрасные вокальные данные, но и удивительную схожесть с Оливией Уайлд, актрисой популярного американского сериала «Доктор Хаус». У обеих красавец уникальный оттенок глаз – зелёный с темной окантовкой и ямочки на щеках.

Стефания Маликова и Хлоя Морец

Стефанию Маликову часто сравнивают с актрисой Хлоей Морец. Девушки, и правда, удивительно похожи: светлые локоны, густые брови, бездонные голубые глаза. Стешу сравнение с Хлоей не раздражает: не так давно она разместила в своем блоге коллаж из своей фотографии и снимка голливудской актрисы.

Лада Дэнс и Милла Йовович

Певица Лада Дэнс не скрывает, что ей нравится, когда ее сравнивают с голливудской актрисой Миллой Йовович, ей это очень приятно и лестно. У девушек схожие черты лица: миндалевидные глаза, тонкий нос и пухлые губы.

Евгения Брик и Дженнифер Лопес

Актрисы имеют удивительную внешность: выразительные глаза, пухлые губы и слегка курносый нос. Все поражаются насколько они похожи и порой сразу не могут их отличить.