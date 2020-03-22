Известный рокер сообщил, что болен коронавирусом

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22 марта 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: соцсети

Клавишник знаменитой рок-группы Bon Jovi 58-летний Дэвид Брайан признался, что уже неделю болен коронавирусом COVID-19. Музыкант рассказал о своем самочувствии поклонникам.

Брайан сообщил, что неделю провел в изоляции от окружающих. Рокер призвал фанатов не переживать о его здоровье, потому что с каждым днем ему становится все лучше.

«Я только что получил результаты анализов, положительно на коронавирус. Я болею неделю и чувствую себя лучше с каждым днем. Пожалуйста, не беспокойтесь. Это грипп, а не чума», - сказал музыкант.

Он отметил, что после выздоровления еще раз сдаст тест на коронавирус, чтобы точно убедиться в «избавлении от противного вируса».