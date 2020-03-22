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Фармацевт объяснила, какие антисептики помогают уберечься от коронавируса

, 16:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фармацевт объяснила, какие антисептики помогают уберечься от коронавируса
Фото: pixabay.com

Испанский фармацевт Мар Сиейра рассказала, что должно входить в состав антисептика, чтобы он мог защитить от коронавируса. Она отметила, что дезинфицирующий гель должен обладать вирулицидными свойствами.

Врач заявила, что для эффективной защиты от коронавирусной инфекции в антисептике должен содержаться высокий процент этилового спирта. «Этанол обладает сильным и повсеместным вирулицидным действием по сравнению с другими видами спиртов, например, пропанолом. Поэтому под спектр вирулицидной активности геля, содержащего 95% этанола, подпадает большинство клинически значимых вирусов», - отметила фармацевт.

Также она напомнила, что дезинфицирующие гели сильно сушат кожу рук, а потому их применение должно сочетаться с регулярным использованием увлажняющих средств.

АБ

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