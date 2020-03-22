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Дочь Розы Сябитовой сообщила, что теперь живет с возлюбленным

, 14:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Дочь Розы Сябитовой сообщила, что теперь живет с возлюбленным
Роза Сябитова, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Дочь телесвахи Розы Сябитовой съехалась с новым возлюбленным, которого она знает чуть больше года. Мужчину зовут Максим, он далек от мира шоу-бизнеса и работает, по словам Ксении, инженером-технологом.

Дочь Сябитовой уточнила, что теперь они с Максимом живут вместе. Скоро она планирует приступить к ремонту в собственной квартире в Ногинске и оборудовать одну из комнат специально для своей звездной мамы, сообщает "СтарХит".

Известно, что Роза Сябитова приняла нового избранника своей дочки радушно. Более того, она якобы старается не расспрашивать Ксению о планах на будущее, в частности, о свадьбе. Девушка добавила, что знакомство молодого мужчины с ее мамой прошло успешно, так как ее избранник – "простой сибирский парень", которого сложно чем-то испугать.
ЕТ
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