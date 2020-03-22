Дочь Розы Сябитовой сообщила, что теперь живет с возлюбленным

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22 марта 2020, 14:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Роза Сябитова, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Дочь телесвахи Розы Сябитовой съехалась с новым возлюбленным, которого она знает чуть больше года. Мужчину зовут Максим, он далек от мира шоу-бизнеса и работает, по словам Ксении, инженером-технологом.

Дочь Сябитовой уточнила, что теперь они с Максимом живут вместе. Скоро она планирует приступить к ремонту в собственной квартире в Ногинске и оборудовать одну из комнат специально для своей звездной мамы, сообщает "СтарХит".