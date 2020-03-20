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Роза Сябитова рассказала, что программу «Давай поженимся!» отправили на карантин

, 16:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ридус

Роза Сябитова рассказала, что программу «Давай поженимся!» отправили на карантин
Фото: Инстаграм Розы Сябитовой

По словам телеведущей, программа будет выходить в эфир, потому что выпусков снято с достаточным запасом. Следующая съемка после 15 апреля.

«У нас есть интересные программы, которые пойдут в повтор, если вдруг сдвинутся съемки», – рассказала Сябитова.

При этом она подчеркнула, что без зрителей телешоу сниматься не будет, поскольку зрители – важная часть формата.

Она также рассказала, что все телеведущие «Давай поженимся!» отпущены по домам. Сама Сябитова решила переждать эпидемию коронавируса в своем подмосковном доме, а за продуктами она ездит в соседний город Ногинск. Сябитова рассказала, что телеканал выдал ей упаковку масок.

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