Рудова получила в подарок куклу и расплакалась от счастья

Актриса Наталья Рудова была тронута до слез, получив в подарок от подруги-коллеги Анны Хилькевич куклу. Оказывается, Рудова с детства мечтала о кукле Барби. И наконец у 36-летней актрисы сбылась мечта.
Показывая фолловерам куклу, Наташа всплакнула и написала: «Это слезы радости! Это так трогательно и мило!» Хотя видео она уже удалила, но известно, многочисленные поклонники одной из самых красивых российских актрис писали, что многие тоже не имели возможность получить Барби в детстве.
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Думаем, Анна Хилькевич, мама двух очаровательных дочек, подарила подруге самую лучшую куклу.
Наталья Рудова любит малышей. Недавно она нянчила сына Тимати.
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