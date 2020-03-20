Рудова получила в подарок куклу и расплакалась от счастья

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20 марта 2020, 21:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Актриса Наталья Рудова была тронута до слез, получив в подарок от подруги-коллеги Анны Хилькевич куклу. Оказывается, Рудова с детства мечтала о кукле Барби. И наконец у 36-летней актрисы сбылась мечта.

Показывая фолловерам куклу, Наташа всплакнула и написала: «Это слезы радости! Это так трогательно и мило!» Хотя видео она уже удалила, но известно, многочисленные поклонники одной из самых красивых российских актрис писали, что многие тоже не имели возможность получить Барби в детстве.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Rudova (@rudovanata)20 Мар 2020 в 8:49 PDT

Думаем, Анна Хилькевич, мама двух очаровательных дочек, подарила подруге самую лучшую куклу.

Наталья Рудова любит малышей. Недавно она нянчила сына Тимати.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Rudova (@rudovanata)17 Мар 2020 в 2:11 PDT