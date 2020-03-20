Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Рудова получила в подарок куклу и расплакалась от счастья

, 21:56 [ «Аргументы Недели» ]

Рудова получила в подарок куклу и расплакалась от счастья
фото: pixabay.com

Актриса Наталья Рудова была тронута до слез, получив в подарок от подруги-коллеги Анны Хилькевич куклу. Оказывается, Рудова с детства мечтала о кукле Барби. И наконец у 36-летней актрисы сбылась мечта.

Показывая фолловерам куклу, Наташа всплакнула и написала: «Это слезы радости! Это так трогательно и мило!» Хотя видео она уже удалила, но известно, многочисленные поклонники одной из самых красивых российских актрис писали, что многие тоже не имели возможность получить Барби в детстве.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Natalia Rudova (@rudovanata)20 Мар 2020 в 8:49 PDT

Думаем, Анна Хилькевич, мама двух очаровательных дочек, подарила подруге самую лучшую куклу.
Наталья Рудова любит малышей. Недавно она нянчила сына Тимати.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Natalia Rudova (@rudovanata)17 Мар 2020 в 2:11 PDT

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Natalia Rudova (@rudovanata)16 Мар 2020 в 3:24 PDT

ИЧ

В мире

В шутку и всерьез: реакция европейских политиков на коронавирус

Реакция политиков на коронавирус: Меркель предельно серьезна, а Лукашенко шлет всех в баню

Взбудоражившая весь мир пандемия коронавируса дала нам, в числе прочего, повод для любопытных наблюдений. Например, как по-разному реагируют на угрозу Александр Лукашенко и Ангела Меркель.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью