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Сын Никаса Сафронова признался, что страдает из-за отсутствия в магазинах туалетной бумаги

, 18:40 [ «Аргументы Недели» ]

Сын Никаса Сафронова признался, что страдает из-за отсутствия в магазинах туалетной бумаги
сын Никаса Сафронова Лука Затравкин, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сын художника Никаса Сафронова Лука признался, что уже три дня страдает из-за нехватки туалетной бумаги, которую, по его словам, скупили в магазинах из-за объявленной пандемии коронавируса.

Лука призвал граждан перестать покупать тушенку и туалетную бумагу в огромных количествах. Пианист уточнил, что отсутствие на полках первого его не слишком беспокоит, а вот без второго ему обходиться значительно сложнее.

Пост сын Никаса Сафронова сопроводил видеозаписью, на которой он лежит, извлекает звук из тибетской чаши и предлагает всем подписчикам расслабиться.

 

 
 
 
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Публикация от Лука Сафронов - Затравкин (@lukasafronovofficial)20 Мар 2020 в 2:06 PDT

ЕТ

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