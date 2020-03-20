Сын Никаса Сафронова признался, что страдает из-за отсутствия в магазинах туалетной бумаги

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

20 марта 2020, 18:40 [ «Аргументы Недели» ]

сын Никаса Сафронова Лука Затравкин, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сын художника Никаса Сафронова Лука признался, что уже три дня страдает из-за нехватки туалетной бумаги, которую, по его словам, скупили в магазинах из-за объявленной пандемии коронавируса.

Лука призвал граждан перестать покупать тушенку и туалетную бумагу в огромных количествах. Пианист уточнил, что отсутствие на полках первого его не слишком беспокоит, а вот без второго ему обходиться значительно сложнее.

Пост сын Никаса Сафронова сопроводил видеозаписью, на которой он лежит, извлекает звук из тибетской чаши и предлагает всем подписчикам расслабиться.