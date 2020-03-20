Сергей Лазарев показал, как проводит время с детьми на карантине

Известно, что Сергей Лазарев воспитывает двоих детей. У него подрастают пятилетний сын Никита и годовалая дочь Анна. Из-за пандемии коронавируса артисту пришлось перенести многие свои выступления.
Однако артист старается не поддаваться панике. Тем более, что прерванные гастроли позволили вернуться домой к малышам. Певец весело проводит время с наследниками. Лазарев поделился в Instagram милым семейным видео.
«Надо стараться искать плюсы во всем! Такая вынужденная временная остановка в концертном графике из-за угрозы распространения вируса - прекрасная возможность побыть больше с семьей! Поиграть, почитать, посмотреть фильмы! Давайте уже выключать «Панику». Сами себя загоняем в депрессию»,— считает Сергей.
Фолловеры не остались в стороне и оставили в комментариях под постом добрые пожелания семье звезды.
Ранее Алексей Базанов, сыгравший полицейского в сериале «Реальные пацаны», рассказал, что его сильнее всего пугает в современном обществе.
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Надо стараться искать плюсы во всем! Такая вынужденная временная остановка в концертном графике из-за угрозы распространения вируса - прекрасная возможность побыть больше с семьей! Поиграть, почитать, посмотреть фильмы! Давайте уже выключать «Панику». Сами себя загоняем в депрессию. Я тоже этому подвержен, но надо , чтобы вовремя кто-то дал психологический подзатыльник , ( у меня такие люди тоже есть ) чтобы мыслить позитивно! Пусть для вас Я стану таким человеком, который заставит опомниться и заставит мыслить позитивно, поделившись своим позитивом ! Будьте счастливы! И не болейте! ❤️❤️❤️ ‼️p.s.все концерты на конец апреля- действительны! #СергейЛазарев #лазаревы #аннасергеевна #никитасергеевич #позитив #скажемпаникеНет