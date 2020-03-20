Сергей Лазарев показал, как проводит время с детьми на карантине

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20 марта 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram lazarevsergey

Известно, что Сергей Лазарев воспитывает двоих детей. У него подрастают пятилетний сын Никита и годовалая дочь Анна. Из-за пандемии коронавируса артисту пришлось перенести многие свои выступления.

Однако артист старается не поддаваться панике. Тем более, что прерванные гастроли позволили вернуться домой к малышам. Певец весело проводит время с наследниками. Лазарев поделился в Instagram милым семейным видео.

«Надо стараться искать плюсы во всем! Такая вынужденная временная остановка в концертном графике из-за угрозы распространения вируса - прекрасная возможность побыть больше с семьей! Поиграть, почитать, посмотреть фильмы! Давайте уже выключать «Панику». Сами себя загоняем в депрессию»,— считает Сергей.

Фолловеры не остались в стороне и оставили в комментариях под постом добрые пожелания семье звезды.

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