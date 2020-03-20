Звезда «Реальных пацанов»: общество у нас за последние несколько лет стало сильно озлобленным

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20 марта 2020, 09:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото из соцсетей, Instagram bazanov_all

Алексей Базанов, сыгравший полицейского в сериале «Реальные пацаны», рассказал, что его сильнее всего пугает в современном обществе. По словам актера, это озлобленность людей.

«Человек человеку — волк. Потому что человек в нашем обществе стоит не на первом месте. У нас во главе — товарно-денежные отношения, карьерная иерархия, что угодно. И за всем этим мы теряем человека», - поделился в интервью «Телепрограмме» Базанов.

Также Алексей объяснил, почему он не любит рассказывать о своей личной жизни. Артист уверен: в этом нет необходимости.

«Мне кажется, это никому не должно быть интересно, кроме моей семьи и родственников. Это не суеверие и не тайна, просто я человек закрытый и не хочу делиться о себе лишней информацией. Сколько есть информации в интернете, которая каким-то образом просочилась, столько и достаточно», - подчеркивает звезда.

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