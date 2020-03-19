Путин поздравил Бабкину с 70-летием

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19 марта 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: соцсети

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Надежду Бабкину с юбилеем. 19 марта артистка празднует 70-летие. Поздравительная телеграмма от главы государства опубликована на официальном сайте Кремля.

«Вы посвятили свой яркий, самобытный, щедрый талант сбережению и развитию замечательных традиций русской песни, народного искусства. Ваше творчество всегда востребовано и любимо», - поздравил президент исполнительницу.

Путин добавил, что Бабкина активно работает с молодыми музыкантами в качестве наставницы. Глава государства пожелал имениннице здоровья и дальнейших успехов.