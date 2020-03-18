«Пусть CorUNOvirus продолжается, несмотря на коронавирус!»: Little Big высказались об отмене Евровидения

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18 марта 2020, 20:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российские музыканты из группы Little Big прокомментировали сообщение о том, что в этом году Евровидение не состоится. Группа должна была представлять Россию на международном конкурсе.

Группа поддержала решение организаторов конкурса отменить Евровидение в этом году в связи с пандемией коронавируса. «Наверняка вы уже слышали, что "Евровидение-2020" отменяется в связи с глобальной эпидемией. Мы сожалеем, но также считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации», - написали музыканты в соцсети.

Также участники коллектива поблагодарили за поддержку всех поклонников и тех, кто высоко оценил их творчество.