Панин застрял на Маврикии из-за дебоша на борту самолёта

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18 марта 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: instagram

Российский Актёр Алексей Панин не может вылететь с острова Маврикий из-за дебоша на борту авиакомпании.

По его словам, актёр должен был улететь рейсом авиакомпании в Москву через Париж, однако из-за устроенного им скандала на борту самолёта перед вылетом, Панина сняли с рейса. Это была не первая попытка Панина покинуть Маврикий. Днем ранее он также не смог улететь, и перед тем, как ему согласились переоформить билеты, с актёра взяли обещание, что на борту «обойдётся без происшествий». В общей сложности актёру пришлось провести сутки в аэропорту. Сейчас рассматривается вопрос с возвращением скандального артиста на родину, вплоть до эвакуации из-за ограниченного авиасообщения в связи с пандемией коронавируса.