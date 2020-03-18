Актриса Екатерина Волкова отреагировала на кончину отца двоих своих детей Эдуарда Лимонова

Известная российская актриса Екатерина Волкова отреагировала на кончину писателя Эдуарда Лимонова, который являлся отцом двоих ее детей. Мужчина ушел из жизни вечером в минувший вторник.
46-летняя Волкова минувшей ночью опубликовала на своей страничке в социальной сети фотографию Лимонова и подтвердила, что он действительно скончался. Актриса попросила, чтобы никто ей не звонил и добавила, что у нее "отсутствуют комментарии".
Екатерина стала пятой женой писателя и подарила ему сына Богдана и дочь Александру. Пара рассталась в 2008 году, однако мужчина и женщина сохранили хорошие отношения и продолжали общаться.
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