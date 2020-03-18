Актриса Екатерина Волкова отреагировала на кончину отца двоих своих детей Эдуарда Лимонова

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18 марта 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]

актриса Екатерина Волкова, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Известная российская актриса Екатерина Волкова отреагировала на кончину писателя Эдуарда Лимонова, который являлся отцом двоих ее детей. Мужчина ушел из жизни вечером в минувший вторник.

46-летняя Волкова минувшей ночью опубликовала на своей страничке в социальной сети фотографию Лимонова и подтвердила, что он действительно скончался. Актриса попросила, чтобы никто ей не звонил и добавила, что у нее "отсутствуют комментарии".

Екатерина стала пятой женой писателя и подарила ему сына Богдана и дочь Александру. Пара рассталась в 2008 году, однако мужчина и женщина сохранили хорошие отношения и продолжали общаться.