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Юрий Лоза рассказал, «чей Крым» на самом деле

, 09:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Юрий Лоза рассказал, «чей Крым» на самом деле
Юрий Лоза, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский певец и композитор Юрий Лоза рассказал, чей Крым на самом деле. По словам известного артиста, наиболее точный и честный ответ на этот вопрос могут дать только сами жители полуострова.

Лоза напомнил, что Крым принадлежит именно крымчанам, так же, как Сибирь – сибирякам, а Урал – уральцам. Люди, по мнению певца, сами должны решать, что делать со своим регионом.

Артист уточнил, что шесть лет назад Крым вернулся в состав России по собственной воле после проведения референдума. Юрий Лоза убежден, что жители полуострова приняли такое решение, так как поняли – в одиночку им не выжить.

ЕТ

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