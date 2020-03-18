Российский певец и композитор Юрий Лоза рассказал, чей Крым на самом деле. По словам известного артиста, наиболее точный и честный ответ на этот вопрос могут дать только сами жители полуострова.
Лоза напомнил, что Крым принадлежит именно крымчанам, так же, как Сибирь – сибирякам, а Урал – уральцам. Люди, по мнению певца, сами должны решать, что делать со своим регионом.
Артист уточнил, что шесть лет назад Крым вернулся в состав России по собственной воле после проведения референдума. Юрий Лоза убежден, что жители полуострова приняли такое решение, так как поняли – в одиночку им не выжить.