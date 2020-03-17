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Dream team: неожиданные музыкальные коллаборации

, 19:48 [ «Аргументы Недели», ]

Dream team: неожиданные музыкальные коллаборации
неожиданные музыкальные коллаборации
Музыкальные коллаборации – дело довольно частое в творческой сфере. Порой, из-за сочетания двух и более противоположных музыкальных направлений складывают необычные дуэты. Исполнители совершенно разных жанров могут создать невероятный хит. 
 
Noize MC feat. Монеточка 
 
Совершенно два разных исполнителя выпустили 1 июня 2017 года, в Международный день детей, клип на песню «Чайлдфи». На удивление многих музыкальных критиков композиция понравилась меломанам. Сами же исполнители заявили: родители уделяют слишком мало внимания своим детям, не вникают в их интересы и проблемы, а это может стать причиной непоправимых событий. 
 
Би-2 feat. Oxxxymiron
 
 
Довольно необычное сочетание двух коллективов 28 сентября 2017 года выпустила песню «Пора возвращаться домой». Песня была посвящена эмигрантам, которые вернулись в СССР в 30-50-х годах. В композиции прослеживаются нотки тоски по Родине и горечь от невозможности вернуться домой. Драматическая работа была признана шедевром двух направлений – рока и рэпа. Мощное музыкальное сопровождение создает уникальную возможность почувствовать глубину песни. Песня настолько зацепила общественность, что была воспроизведена на масштабном шоу «Круг света» в сентябре 2018 года на здании Большого театра в Москве. 
 
Ленинград fеаt. Глюк’oZa
 
 
Рисованный клип на песню «Жу-Жу» в исполнении Сергея Шнурова и Натальи Ионовой, более известной как Глюк’оZa, вышел 17 мая 2018 года. Рисованная Глюк’оZa отличается от привычной нам с начала нулевых, поэтому её сложно узнать с первых минут, а Сергей – точь-в-точь. В клипе достаточно много грубых сцен, но они сильно не выделяются на общем фоне всего видео. Песня «Жу-Жу» про зависть и про богатую жизнь, за которую приходится расплачиваться. 
 
Егор Крид feat. Филипп Киркоров
 
После успеха Филипп Бедросовича с песней «Цвет настроения синий» на молодёжный лад, он создал коллаборацию с любимцем молодёжи Егором Кридом на песню «Цвет настроения чёрный». Это юмористический клип с огромным количеством рекламных спонсоров. После выпуска песни, 14 сентября 2018 года, композиция больше месяца находилась в топе всех российских чартов. Благодаря смелому шагу Короля эстрады, число поклонников Филиппа Киркорова среди молодёжи возросло. 
 
ЛСП, Feduk, Егор Крид
 
 
Кумиры молодых – Олег Савченко, Фёдор Инсаров и Егор Булаткин, более известные, как ЛСП, Feduk, Егор Крид в октябре 2018 года выпустили совместный трек «Холостяк». У каждого из исполнителей был свой куплет и необычная локация в клипе, которая точно подходит образу артиста. Песня «Холостяк» полюбилась всем фанатам исполнителей. Три таких разных артиста смогли сделать уникальный хит, который оказался прорывным и зажигательным! 
 

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