Дочь Успенской сделала новое заявление о конфликте с матерью

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17 марта 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

фото: instagram

Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской, перестала получать финансовую помощь от знаменитой певицы. Сейчас девушка живет в США, пишет картины и рассказывает журналистам о конфликте с матерью.

Татьяна Плаксина дала интервью телеведущему Дмитрию Борисову, который прилетел к ней в Штаты. Девушка призналась, что их конфликт с Успенской длится долгие годы. Ситуация накалилась в 2018 году, когда Татьяна сломала челюсть при падении с велосипеда на Коста-Рике. По словам Плаксиной, с тех пор мама держала дочь при себе и мешала ей заниматься творчеством.

"Мама волнуется не за меня, а за свою репутацию", - заявила Плаксина в разговоре с Борисовым. Когда телеведущий спросил ее, любит ли она маму, девушка ответила: "Уже нет".