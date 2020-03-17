Рэпер ST и его жена Ассоль выбрали для дочери необычное имя

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

17 марта 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, instagram assol13

Рэпер ST и его жена Ассоль на днях стали родителями. Счастливый папа уже забрал жену и новорождённую дочь из роддома. Также пара рассекретила имя малышки.

Молодая мама выложила на своей странице в Instagram видео, где они объявляют имя дочери.

"Мы решили не томить и не держать интриг и сегодня рассказали семье, друзьям и вот делимся с вами", - написала Ассоль.

Новорожденную назвали Эстель. Получается, что девочку будут звать Степанова Эстель Александровна.

Многие фолловеры порадовались за артиста и его супругу, однако нашлись те, кому выбор имени показался весьма странным в сочетании с фамилией и отчеством.

А Наталья Рудова тем временем понянчилась с сыном Решетовой и Тимати.