Рэпер ST и его жена Ассоль выбрали для дочери необычное имя

Рэпер ST и его жена Ассоль на днях стали родителями. Счастливый папа уже забрал жену и новорождённую дочь из роддома. Также пара рассекретила имя малышки.
Молодая мама выложила на своей странице в Instagram видео, где они объявляют имя дочери.
"Мы решили не томить и не держать интриг и сегодня рассказали семье, друзьям и вот делимся с вами", - написала Ассоль.
Новорожденную назвали Эстель. Получается, что девочку будут звать Степанова Эстель Александровна.
Многие фолловеры порадовались за артиста и его супругу, однако нашлись те, кому выбор имени показался весьма странным в сочетании с фамилией и отчеством.
А Наталья Рудова тем временем понянчилась с сыном Решетовой и Тимати.