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Рэпер ST и его жена Ассоль выбрали для дочери необычное имя

, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]

Рэпер ST и его жена Ассоль выбрали для дочери необычное имя
Фото из соцсетей, instagram assol13

Рэпер ST и его жена Ассоль на днях стали родителями. Счастливый папа уже забрал жену и новорождённую дочь из роддома. Также пара рассекретила имя малышки.

Молодая мама выложила на своей странице в Instagram видео, где они объявляют имя дочери.

"Мы решили не томить и не держать интриг и сегодня рассказали семье, друзьям и вот делимся с вами", - написала Ассоль.

Новорожденную назвали Эстель. Получается, что девочку будут звать Степанова Эстель Александровна.

Многие фолловеры порадовались за артиста и его супругу, однако нашлись те, кому выбор имени показался весьма странным в сочетании с фамилией и отчеством.

А Наталья Рудова тем временем понянчилась с сыном Решетовой и Тимати.

 

ЕЧ
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